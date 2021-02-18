Автомобиль взорвался у здания СКР в Рязанской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Водитель и пассажир пострадали при взрыве легкового автомобиля в городе Скопин Рязанской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

Взрыв произошел в обеденное время. По предварительной информации, произошла утечка газа из бытового баллона, который находился в багажнике машины. В результате взрыва автомобиль загорелся. В ведомстве отметили, что незадолго до взрыва баллон был заправлен.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, во время взрыва машина находилась около здания Следственного комитета в Скопине. Автомобиль принадлежал одному из пострадавших. Во время взрыва никто из сотрудников Следственного комитета травм не получил.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.