В РАНХиГС создадут Методический центр повышения финансовой грамотности

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Методический центр повышения финансовой грамотности будет создан в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Академии.

"16 февраля в РАНХиГС принято решение о создании федерального методического центра повышения финансовой грамотности, распоряжение об определении организаций высшего образования, на базе которых осуществляют деятельность соответствующие федеральные методические центры, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что деятельность методического центра предусмотрена Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы, которая нацелена на повышение уровня и качества жизни.

В пресс-службе привели слова проректора вуза Дмитрия Буташина, который сказал, что что "создание специализированного Центра в РАНХиГС станет новым логичным этапом в развитии финансового образования и повышения уровня финансовой грамотности населения в РФ".

"В ближайшие три года мы намерены улучшить компетентность в сфере финансов самых разных категорий лиц – от школьников до опытных педагогов, снабдить учителей и методистов материалами для работы", - уточнил Буташин.

В пресс-службе сообщили, что работу по обучению финансовой грамотности и подготовки специалистов Академия начала еще в 2016 году. За это время в РАНХиГС уже подготовлены 22 тысячи педагогов, сформирован реестр из тысячи специалистов, которые становятся региональными тьюторами по финансовой грамотности. Число школьников, изучающих финансовую грамотность благодаря усилиям Академии, по итогам 2019/2020 учебного года составило 250 тысяч.

В ближайших планах Академии реализовать на базе федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения в РАНХиГС второй этап Стратегии, направленного на продолжение подготовки педагогов, проведение семинаров, вебинаров. Кроме того запланированы чемпионаты для детей и молодежи, олимпиада по финансовой грамотности для школьников 5-11 классов, линейка образовательных программ будет дополнена дисциплинами по инициативному бюджетированию.

В пресс-службе также сообщили, что координатором реализации Стратегии повышения финграмотности является Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России. В связи планами Академии директор Центра Анна Харнас заявила, что "на следующем этапе реализации Стратегии наши совместные усилия будут сфокусированы на работе с регионами, программах внедрения и модернизации цифровой инфраструктуры, чтобы образование в области финансовой грамотности охватило максимальное число школьников уже на горизонте 2023 года и к 2030 году мы увидели новое, финансово грамотное поколение".