Захарова попыталась объяснить попадание Соловьева в черный список Латвии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Власти Латвии приняли решение о включении журналиста Владимира Соловьева в список лиц, которым запрещен въезд в страну, так как заблокировали телеканал "Россия" и не знают, что он ярый антифашист, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Единственное разумное объяснение видим в том, что Рига заблокировала пакет телеканалов ВГТРК и RT, и именно эта политика отключения неугодных телеканалов в рамках кампании по удушению российских и русскоязычных СМИ в Прибалтике привела к тому, что Ринкевич (глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич - ИФ) распространяет дезинформацию - у него нет возможности все это посмотреть, вот он и придумывает чушь", - сказала Захарова на брифинге.

Она продолжила, что в противном случае глава МИД Латвии, что "настолько яркого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего времени, найти просто сложно".

Ранее Ринкевич сообщил, что принял решение о включении Соловьева в список нежелательных в Латвии лиц. "Для Латвии неприемлема глорификация нацизма в любой форме", - написал Ринкевичс в твиттере.

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" и еще 16 российских телеканалов в Латвии.