Присяжные оправдали россиянина, обвиняемого в убийстве белорусского туриста
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Коллегия присяжных заседателей оправдала жителя Крыма, который обвинялся в убийстве знакомого - гражданина Белоруссии, отдыхавшего на полуострове, сообщила пресс-служба Феодосийского горсуда в четверг вечером.
Трагедия произошла ноябрьским вечером 2019 года в доме их общего знакомого в поселке Курортное", - говорится в пресс-релизе.
Мужчины выпивали, возникла перепалка, крымчанин ударил ножом 39-летнего курортника, попав в сердце, иностранец умер на месте.
Житель Крыма обвинялся по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Присяжные 18 февраля большинством голосов (пять к одному) признали крымчанина невиновным и постановили немедленно освободить его.
Дело с участием присяжных в городском округе Феодосии рассматривалось впервые.
В соответствии с ч.1 ст.348 УПК РФ, оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обсуждение вердикта суд назначил на конец февраля.