Минтранс предложил дать приоритетный доступ к сети РЖД инвесторам морских портов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ко второму чтению законопроекта об ответственности инвесторов за развитие портов Минтранс подготовил в него поправки о праве правительства вводить приоритетность провоза тех или иных грузов по железной дороге и договоры "вези или плати", пишет "Коммерсантъ".

По новым правилам, если терминалу нужна новая железнодорожная инфраструктура не только необщего, но и общего пользования и при этом владелец новой инфраструктуры необщего пользования заявляет грузопоток более 1 млн тонн, грузоотправитель и перевозчик должны на условиях предоплаты заключить договор с указанием номенклатуры грузов, объемов и сроков перевозки, который будет содержать взаимные обязательства сторон: грузоотправителя - по предъявлению объемов в срок и по предоплате, а РЖД - по расширению инфраструктуры должным образом и принятию груза к перевозке, пишет газета.

За неисполнение обязательств для обеих сторон поправки предусматривают штрафы. При этом в тексте говорится, что тарификация в рамках таких договоров может отличаться от обычной. После достройки общих путей заключивший соглашение грузоотправитель сможет использовать эту инфраструктуру в течение срока действия договора в приоритетном порядке, следует из поправок.

Первое чтение законопроект об обязанности частных инвесторов при инвестициях в портовую инфраструктуру представлять органам власти инвестиционную декларацию прошел 27 января. Вносить поправки к нему перед вторым чтением можно до 25 февраля. Первоначальная редакция законопроекта уже вызвала критику со стороны бизнеса и портовиков, напоминает "Коммерсантъ".

В ФАС заявили, что предложенные поправки нужно доработать, иначе они могут создать дискриминационные условия для грузоотправителей.

В группе компаний "Дело" сказали, что поправки повышают только степень ответственности инвесторов, не возлагая таковую на государство. Финансовые модели проектов гарантированно претерпят изменения, добавил представитель группы, непредвиденные факторы, как пандемия, могут существенно сдвинуть сроки их реализации, а к тому же на этапе планирования частный инвестор не способен гарантировать грузовую базу с точностью 100%.

Источник издания в отрасли допустил, что может быть создана ситуация, при которой ОАО РЖД будет выгодно ограничивать темпы развития своей инфраструктуры в сообщении с морскими портами, сохраняя дефицит провозных способностей. Фактически речь идет о легализации механизмов приоритизации грузопотоков, продажи провозных мощностей на этапе инвестирования и принуждения к заключению контрактов ship-or-pay, объяснил он.

Еще один источник газеты сказал, что поправки фиксируют ответственность инвесторов перед ОАО РЖД, что противоречит логике поручений правительства. Они дадут РЖД возможность получать невозвратную предоплату в счет будущих гипотетических объемов перевозок и перекладывать на инвесторов затраты на ликвидацию узких мест инфраструктуры.

Поправки могут подвести существующие порты могут попасть под дискриминационные условия, так как перевозки грузов в их направлении будут осуществляться по остаточному принципу, а вновь построенные получат необоснованные преференции, считает третий собеседник издания.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что принятие поправок в текущем варианте создает серьезные риски для грузоотправителей, использующих инфраструктуру, на которую будут распространяться нормы об осуществлении перевозок в приоритетном порядке.