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Экс-бухгалтер ИК в Поморье похитила более 1 млн руб. и проиграла их

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Холмогорский районный суд в Архангельской области приговорил к условному сроку бывшего бухгалтера исправительной колонии N12 за мошенничество более чем на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

Женщина признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Как отмечают в ведомстве, она, используя электронную подпись бухгалтера, переводила на свои счета принадлежащие колонии средства.

"Общая сумма похищенного составила свыше 1 млн рублей, которые осужденная потратила в игровых автоматах", - говорится в сообщении.

С учетом явки с повинной и признания вины ей назначено 2 года лишения свободы условно. Кроме того, она должна вернуть похищенные деньги.

Архангельская область

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