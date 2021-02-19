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РЖД решили в грузоперевозках ориентироваться на показатели 2019 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Руководство ОАО "Российские железные дороги" ставит перед компанией задачу превзойти в 2021 году объем перевозок грузов 2019 года, говорится в презентации гендиректора РЖД Олега Белозерова, представленной на зааседании правления.

Какой именно показатель имеется в виду, не уточняется. Ключевых индикативных параметра два - погрузка и грузооборот.

В 2019 году погрузка на сети РЖД составила 1 278,1 млн тонн, в 2020 году она снизилась на 2,7%, до 1 243,6 млн тонн. Таким образом, для выхода на параметры 2019 года этот показатель должен вырасти как минимум на 2,8%. При этом пока монополия, согласно финансовому плану, ориентируется в текущем году на цифру "1 263,8 млн тонн" с ростом на 1,6%.

Грузооборот с учетом порожних рейсов вагонов в 2019 году составил 3,304 трлн тонно-километров, в 2020 году он снизился на 2,6%, до 3,2206 трлн тонно-километров. Для выхода на уровень 2019 года в 2021 году этот показатель должен вырасти как минимум на 2,6%. Сейчас в финплане компании текущего года фигурирует цифра "3,302 трлн тонно-километров" с ростом на 2,5%.

Хроника 27 января 2020 года – 19 февраля 2021 годаЭкономический кризис
РЖД Олег Белозеров коронавирус

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