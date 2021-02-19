Спутник "Арктика-М" запустят с Байконура 28 февраля

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запуск спутника "Арктика-М" запланирован на 28 февраля с космодрома Байконур, сообщил замгенконструктора по общему проектированию АО "НПО Лавочкина" Иван Москатиньев.

"По плану - 28 февраля", - сказал Москатиньев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" выведет космический аппарат на высокоэллиптическую орбиту.

Космическая система гидрометеорологического и климатического мониторинга "Арктика" предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Минимально необходимый состав комплекса - два спутника. По данным НПО им. Лавочкина, два космических аппарата "Арктика-М" в составе системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Ранее в интервью "Интерфаксу" главный конструктор направления АО "Российские космические системы" (РКС) Юрий Гектин назвал "Арктику" одной из самых перспективных проектов отечественной спутниковой метеорологии.

"Российская "изюминка" - это программа "Арктика". Ее реализация позволит существенно увеличить сеть наблюдений, расширив ее на ранее недоступные, арктические зоны. В настоящее время считается, что именно эти наблюдения, выполняемые с высокой периодичностью, существенно сдвинут развитие климатических моделей и исследования динамических процессов в атмосфере Земли", - отметил ученый.