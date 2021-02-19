Гражданин Киргизии осужден на 7 лет за подготовку теракта в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии, готовившего теракт в Москве и пропагандировавшего идеи терроризма в интернете, сообщает в пятницу прокуратура столицы.

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 32-летнему Таланту Онурову. Первую часть срока в виде трех лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Онурова на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

По данным прокуратуры, Онуров в сентябре 2019 года приехал в Россию, чтобы совершить теракт. В Москве он искал соучастников преступления и изучал обучающие материалы для совершения задуманного.

Кроме того, как отмечает ведомство, он пропагандировал терроризм в интернете, размещая "материалы, направленные на формирование у просматривающих лиц идеологии терроризма".

В октябре 2019 года Онуров был задержан.