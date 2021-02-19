И.о. вице-мэра Воронежа отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Воронежа заключил под домашний арест и.о. заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Юрия Бавыкина и замруководителя управы Коминтерновского района города Светлану Васькову. Они подозреваются в мошенничестве в крупном размере, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Сегодня в суд поступило два ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) Васьковой и Бавыкину. По решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком по 16 апреля включительно", - сказал он.

В пресс-службе мэрии "Интерфаксу" сообщили, что "в случае, если мероприятия связаны с текущей деятельностью служащего, структурные подразделения администрации окажут все необходимое содействие правоохранительным органам".

Подробности дела не раскрываются.

Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании Бавыкина и Васьковой 17 февраля. Бавыкин стал исполняющим обязанности замглавы администрации по градостроительству 15 декабря 2020 года. До этого он возглавлял управу Коминтерновского района.