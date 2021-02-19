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Улицу в Новосибирске залило кипятком

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Одно детское образовательное учреждение, четыре общественных здания и 12 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на магистральном трубопроводе диаметром 80 см в Кировском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании.

В результате аварии горячая вода в пятницу залила улицу Беловежскую. Также были снижены параметры теплоснабжения в микрорайонах Северо-Чемской, Бугринская роща, поселок Ефремова (Расточка), Затулинский жилмассив.

"Сегодня возник дефект с выходом воды на поверхность на магистральной теплотрассе на улице Беловежской в Кировском районе. Бригады оперативно отключили дефектный участок, а в 14:30 локализовали место дефекта. В настоящее время ведутся земляные работы по поиску места повреждения трубопровода. Задействованы три аварийные бригады", - говорится в сообщении.

Восстановить режим специалисты планируют к вечеру пятницы, завершить ремонтные работы - днем 20 февраля.

Новосибирск

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