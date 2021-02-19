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Более 10 подростков госпитализированы в Новороссийске с признаками отравления

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти 20 человек обратились за медицинской помощью в одном из пансионатов Новороссийска с признаками отравления, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вечером в пятницу в пансионате, находящемся в селе Широкая Балка, за медицинской помощью обратись 12 подростков и 6 взрослых. Все они были доставлены в больницу с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит". После обследования врачей госпитализированы 11 подростков и один взрослый", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всем госпитализированным подросткам по 16-17 лет, они являются воспитанниками Академии футбола Крыма. Также госпитализирован один из сопровождающих.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.

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