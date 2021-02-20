Житель Чукотки хранил в гараже золото и серебро на 26 млн рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Чукотки нелегально хранившуюся крупную партию драгоценных металлов на сумму свыше 26,4 млн рублей, сообщается на сайте регионального МВД.

"При обследовании гаража, принадлежащего подозреваемому, сотрудниками УФСБ был обнаружен и изъят промышленный драгоценный металл, который, согласно исследованию, содержит золото массой 5, 994 кг и серебро массой 0,585 кг", - говорится в сообщении.

Следственным отделением УФСБ России по Чукотскому автономному округу в отношении жителя города Билибино возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгметаллов в крупном размере"). По данным следствия, подозреваемый занимался незаконной скупкой природного золота.