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Крымский мост открыт для проезда автомобилей в обе стороны

Крымский мост открыт для проезда автомобилей в обе стороны
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Движение по мосту через Керченский пролив, который соединяет Крым с материковой частью РФ, восстановлено в штатном режиме.

"Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 6:00 мск сняты ограничения для движение легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6:30 мск. Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы "Таврида", - сказал "Интерфаксу" представитель федерального казенного учреждения "Упрдор "Тамань" Росавтодора.

Как сообщалось, автодорожную часть транспортного перехода закрыли с 6:00 мск пятницы из-за сильного снегопада, с обеих сторон моста образовались километровые пробки; железнодорожная - работает в штатном режиме.

Заторы возникли также на федеральной трассе "Таврида" в Крыму, идущей от моста через центральную часть полуострова в Севастополь.

С 15:30 закрыт участок "Тавриды" от Керчи до Белогорска, участок от Белогорска до Симферополя доступен только для жителей ближайших населенных пунктов.

Движение по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края открыли примерно с 18:00 мск пятницы. Затем частично возобновили движение в сторону Керчи - пропускали только местных жителей с периодичностью: одна машина каждые пять минут.

Штормовое предупреждение объявляли в Крыму на 18-19 февраля: сильный снегопад, туман, гололед на дорогах.

Власти Крыма в пятницу днем объявили режим угрозы ЧС на юго-востоке и востоке полуострова (Феодосия, Керчь, Ленинский район).

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

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