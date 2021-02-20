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Уроженец Новосибирской области получил 17 лет колонии за участие в НВФ в Сирии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске приговорил к 17 годам колонии строгого режима 26-летнего уроженца Новосибирской области Дамира Усманова, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии, сообщает пресс-служба омского УФСБ.

Согласно материалам уголовного дела, Усманов в 2014 году добровольно приехал в Сирию для участия в незаконом вооруженном формировании "Исламское государство" (ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ). В тренировочном лагере в районе города Ракки он прошел двухмесячную боевую и идеологическую подготовку, получил специальность "штурмовик" и поклялся в верности лидеру террористической группировки.

Сотрудники УФСБ установили, что Усманов в 2014 году участвовал в вооруженных действиях террористической группировки ИГ в составе так называемого "казахского джамаата" против правительственных вооруженных сил Сирии. Известно, что в боях в районе города Эш-Шаддад он получил контузию.

По данным ведомства, в период активной фазы военной операции Вооруженных сил России в Сирии Усманов скрылся и жил в Турции.

"В результате реализации спланированного ФСБ комплекса мероприятий (...) фигурант был склонен к возвращению в Россию. По прибытии в страну осенью 2020 года он был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области", - отмечают в ведомстве.

Усманову было предъявлено обвинение по ст.205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ч.2 ст.208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, осужденный был взят под стражу в зале суда.

Новосибирская область

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