Генпрокуратура заявила об отказе Германии в ответ на запрос по Навальному

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России заявила об очередном отказе властей ФРГ от сотрудничества по делу о предполагаемом отравлении Алексея Навального.

"На запрос Генпрокуратуры РФ от 21 января этого года от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что "германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы".

"В очередной раз подчеркивая готовность РФ к плодотворному сотрудничеству, Генпрокуратура России призывает германскую сторону пересмотреть подобный неконструктивный подход", - говорится в документе.

В нем также отмечается: "Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывает у российской стороны глубокое сожаление".

По мнению российской прокуратуры, фактическое уклонение германской стороны от сотрудничества "невозможно расценить иначе, как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года".

Как сообщалось, 20 августа прошлого года Навальному стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

Генпрокуратура ранее неоднократно направляла в Германию запросы о правовой помощи, однако полученные на них ответы оказались несодержательными.