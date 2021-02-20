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Оползень сошел на федеральную трассу Джубга-Сочи

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Оползень сошел на федеральную трассу А-147 Джубга-Сочи в субботу, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба горадминистрации.

"На участке федеральной трассы в районе Мамайского перевала из-за переувлажнения почв сошел оползень. Разрушений и жертв нет, нарушений работы транспорта не наблюдается. Движение регулируют сотрудники автоинспекции", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды ГИБДД УВД Сочи сообщили, что оползень сошел в 2 часа ночи субботы. На трассе оказалось более 400 кубометров селевых масс.

"Оползень сошел на автодорогу возле поселка Мамайка на 171 км федеральной автомобильной трассе Джубга-Сочи. На место ЧП сразу выехали службы для устранения последствий, работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Автомобильное движение осуществляется по двум полосам, на одной из которых работает спецтехника, уточнил источник.

Сочи

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