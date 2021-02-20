Возбуждено дело об избиении детей в реабилитационном центре в Бузулуке

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области возбуждено уголовное дело об избиении воспитанников в социально-реабилитационном центре "Радуга" в Бузулуке, сообщили в СК. Дело расследуется по статьям 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 293 УК(халатность).

Следователи попросили чиновников областного правительство расселить детей из этого центра на время расследования.

"Радугу" проверили по жалобе президента благотворительного центра "Сохраняя жизнь" Анны Межовой, СК получил ее 9 февраля.

18 февраля Межова написала в соцсетях, что в фонд обратилась приемная мама, которая взяла мальчика из "Радуги". Мальчик рассказал психологам, что он был в "Радуге" с декабря, и старшие воспитанники регулярно били младших, в том числе до крови и переломов. Воспитатели, по его словам, били детей "реже и не так сильно". Он также рассказал о других издевательствах.

Межова подтвердила, что написала заявление в СК.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на тщательную проверку доводов Межовой А.А., а также на проверку соблюдения прав и законных интересов остальных несовершеннолетних, находящихся в центре, - говорится в пресс-релизе СК. - С учетом собранных доказательств действиям сотрудников центра будет дана объективная юридическая оценка".

Также центр проверяет областная прокуратура.