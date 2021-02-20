Грузовик протаранил машину ДПС на Ставрополье

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Два сотрудника ДПС госпитализированы после автоаварии, произошедшей в Андроповском районе Ставропольского края, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

19 февраля двое полицейских остановились, чтобы помочь женщине устранить техническую неисправность автомобиля. В этот момент грузовой автомобиль протаранил стоявший на обочине служебный автомобиль сотрудников ДПС и легковой автомобиль Nissan, говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали два сотрудника полиции.

По данному факту проводится процессуальная проверка.