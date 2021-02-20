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Cамолет "Ютэйр" вернулся в аэропорт Тюмени из-за технической неисправности

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Ютэйр" рейса Тюмень - Ханты-Мансийск вернулся в аэропорт вылета, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Рейс вылетел по расписанию в субботу в 07:45 местного времени (05:45 по Москве - ИФ), возвращен в аэропорт "Рощино". Причина возврата воздушного судна – техническая неисправность", - говорится в сообщении.

На рейс было зарегистрировано 55 пассажиров, в том числе шестеро детей.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Рощино", самолет вылетел в пункт назначения в 12:57.

Ютэйр Тюмень

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