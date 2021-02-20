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В Казани арестовали подозреваемого во взятке главу районного СК

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ново-Савиновский районный суд Казани в субботу арестовал до 18 апреля руководителя Лениногорского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Татарстану Алексея Иванова. Он подозревается в получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что глава следственного отдела и адвокат Адвокатской палаты республики стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый, будучи руководителем следственного отдела, получил через адвоката взятку в размере 4 млн рублей от одного из фигурантов уголовного дела за переквалификацию его на менее тяжкую статью. При аналогичных обстоятельствах он планировал получить у другого фигуранта через того же адвоката еще 3 млн рублей.

Преступная деятельность подозреваемых была пресечена после того как 18 февраля 2021 года адвокат передал руководителю следственного отдела часть денег в размере 1,5 млн рублей.

Сразу после задержания руководитель следственного отдела был отстранен от занимаемой должности.

Татарстан Казань СКР

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