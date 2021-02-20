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Три человека погибли при столкновении электрички и "Жигулей" в Брянской области

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Электропоезд и легковой автомобиль столкнулись на железнодорожном переезде в Брянской области, три человека погибли, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Две женщины и мужчина скончались на месте происшествия, два пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи.

В СКР уточнили, что столкнулись электропоезд сообщением "Жуковка - Брянск" и автомобиль ВАЗ-2110.

Авария произошла днем в субботу на железнодорожном переезде однопутного перегона Ржаница-Сельцо. По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Изначально пресс-служба Московской железной дороги сообщала о пострадавших пассажирах автомобиля. Пассажиры электрички, а также локомотивная бригада не пострадали.

Брянская область ДТП

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