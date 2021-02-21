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Полностью восстановлено электроснабжение в Хабаровском крае после циклона

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение восстановлено в населенных пунктах Хабаровского края, пострадавших от мощного снежного циклона, сообщает пресс-служба МЧС России по региону в воскресенье.

"К вечеру 20 февраля были полностью завершены работы ремонтных бригад по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты Хабаровского края. В настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Движение всех видов транспорта осуществляется также без ограничений.

По уточненным данным, в 11 населенных пунктах Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов требуется провести аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли на 233 объектах.

"Из резерва правительства Хабаровского края в Советско-Гаванский и Ванинский районы доставлено 385 листов шифера. Накануне дополнительно направлено еще 800 листов шифера и 1,4 км электрокабеля для замены поврежденных в ходе циклона. На объектах ведется демонтаж конструкций", - отмечается в релизе ведомства.

Как сообщалось, режим ЧС межмуниципального характера был введен на территории Комсомольского, Нанайского, Ванинского и Советско-Гаванского районов после снежного циклона, который бушевал в крае 16 и 17 февраля. Больше других пострадали населенные пункты, расположенные на побережье Татарского пролива, где скорость ветра достигала 40 м/c.

МЧС Хабаровский край

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