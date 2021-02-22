В Мордовии четверо мужчин отравились угарным газом

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы Мордовии выясняют причину гибели четырех человек в городе Ковылкино, сообщили "Интерфаксу" в республиканском следственном управлении в понедельник.

Как рассказал собеседник агентства, утром в частном доме в Ковылкино обнаружили тела четверых мужчин в возрасте от 40 до 60 лет без внешних признаков насильственной смерти. По данному факту была организована доследственная проверка, отметили в управлении.

По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом, уточнили в ведомстве.