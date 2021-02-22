Авария на подстанции на Ставрополье устранена

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили электроснабжение в городе Михайловске (Ставропольский край), которое было нарушено днем в понедельник из-за аварии на подстанции, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы проведены. Все дома подключены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 16:30 мск на трансформаторной станции ТП-310 произошло короткое замыкание, оборудование подстанции было повреждено. Без электричества остались 18 шестиэтажных домов, в которых проживает 5 тыс. 100 человек, из них 1 тыс. 243 детей.