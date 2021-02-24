Пациент неврологического отделения в Омске выпал из окна шестого этажа

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Омске пациент неврологического отделения Областной клинической больницы выпал из окна шестого этажа и получил множественные переломы. Его перевели в отделение реанимации, сообщили в областном Минздраве.

Пострадавший был госпитализирован с признаками нарушения мозгового кровообращения, уточнили в ведомстве и добавили, что такие пациенты не всегда могут адекватно оценивают окружающую действительность и бывают склонны к нелогичным поступкам.

Прогнозов о том, что будет с пострадавшим, в Минздраве пока не дают.