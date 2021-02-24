Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43Заразились
на 23.02В России 4 189 153+11 823В мире 111 721 885+288 787

Пациент неврологического отделения в Омске выпал из окна шестого этажа

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Омске пациент неврологического отделения Областной клинической больницы выпал из окна шестого этажа и получил множественные переломы. Его перевели в отделение реанимации, сообщили в областном Минздраве.

Пострадавший был госпитализирован с признаками нарушения мозгового кровообращения, уточнили в ведомстве и добавили, что такие пациенты не всегда могут адекватно оценивают окружающую действительность и бывают склонны к нелогичным поступкам.

Прогнозов о том, что будет с пострадавшим, в Минздраве пока не дают.

Омск Минздрав

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Минтруд разрешит некоторым людям досрочно выходить на пенсию

Что произошло за день: вторник, 23 февраля

Скандалы в колониях

CК завел дело после публикации видео пыток из Ярославской колонии

Режим ЧС ввели в одном районе Оренбуржья из-за взрыва на газопроводе

Минтруд разработал проект о досрочном выходе на пенсию некоторых работников

Минэнерго заверило в отсутствии проблем с получением газа из-за ЧП в Оренбуржье

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Ликвидирована утечка газа на магистральном газопроводе в Оренбуржье

Пандемия коронавируса

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19

Прекращено первое в России уголовное дело из-за фейка о COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');