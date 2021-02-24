В Челябинской области из-за метели задерживаются поезда и перекрыты автотрассы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Челябинской области из-за сильной метели задерживаются пассажирские поезда, на юге региона ограничено движение на 17 дорогах, сотрудники МЧС помогают автомобилистам выбраться из снежных заносов.

На 8:25 среды по местному времени (6:25 по Москве) спасатели эвакуировали из снежных заносов 223 легковых машины и помогли 776 гражданам, сообщили в областном управлении МЧС. 481 человек был направлен в пункты временного размещения. По данным ГИБДД региона, из снега извлекли больше 400 транспортных средств, в том числе шесть пассажирскх автобусов, их доставили на стоянки в населенные пункты Степное, Остроленко, Кичигино и Приозерный.

ГИБДД организовала круглосуточное дежурство на дорогах.

Из-за непогоды в Варненском, Нагайбакском и Карталинском районах Челябинской области введен режим ЧС.

Как сообщила пресс-служба "Южно-Уральской железной дороги", из-за непогоды пассажирский поезд №14 сообщением "Москва - Челябинск" задержалсяна станции Чебаркуль на 2 часа 41 минуту, поезд № 392 также сообщением "Москва - Челябинск" простоял на станции Шершни более получаса, поезд № 346 "Адлер - Нижневартовск" вышел из Челябинска с задержкой на 28 минут.

Пригородные электрички в окрестностях ряда городов региона задерживаются на время от 20 минут до 1 часа 40 минут.

В Челябинске остановили движение трамваев: пути быстро заметает, чистить их не успевают, объяснили в мэрии. Пассажирам посоветовали ждать улучшения погоды.

Также в мэрии сообщили, что у площади Революции в центре города замело ступени в подземных переходах.

Пресс-служба "Россети Урал"-"Челябэнерго" сообщила, что в регионе нарушено электроснабжение в 126 населенных пунктах на 15 территориях. В область стягивают дополнительные группы энергетиков из филиалов "Сверловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании - "Россети Урал"-"Екатеринбург", а также из Южно-Уральского подразделения "Россети ФСК ЕЭС".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Челябэнерго", электроснабжение на пострадавших территориях нарушено частично или полностью, сколько домохозяйств осталось без света, пока неясно.

В частности, нарушена подача электричества в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области. Также перебои электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.