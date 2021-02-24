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Саратовский депутат извинилась перед ветеранами за поздравление с ошибками

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Покровского муниципального образования Вольского района Саратовской области, руководитель районного отделения "Молодой Гвардии" Екатерина Коблова извинилась перед ветеранами за опубликованное поздравление ко Дню защитника Отечества, написанное с орфографическими ошибками.

"Приношу искренние и глубокие извинения за публикацию поздравления ветеранов с массой орфографических ошибок. Мне очень стыдно за то, что так получилось. Обещаю впредь быть предельно внимательной и не допускать ничего подобного", - написала Коблова в своем официальном паблике в инстаграме.

Депутат отметила что публикация - ее личная инициатива. "Ни одному ветерану письма с ошибками направлены не были", - подчеркнула Коблова.

Ранее местное интернет-издание wolsk.ru опубликовало скриншоты поздравительного письма ветеранам, которое Коблова вывесила на своей странице в инстаграме. "Соллаты Мая, слава вам нанеки От всей земли, от всей земли! Благодарим, солдаты, Вас За жизнь, за дететво и весну, За гишину, За мирный дюм, За мир, в котором мы жинвём!"- было написано в поздравлении.

После публикации письма в СМИ Коблова удалила его из инстаграма.

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