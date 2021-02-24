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В Думу внесен законопроект о банковских гарантиях при госзакупках у МСП

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект №1116818-7 об установлении единых требований к банковским гарантиям по обеспечению заявок и исполнению договоров при проведении госкомпаниями конкурентных закупок у малого и среднего бизнеса (МСП).

Законопроект предусматривает, что малые и средние предприниматели при участии в закупках госкомпаний смогут предоставлять банковские гарантии, выданные любым банком, включенным в перечень финансовых организаций, имеющих право предоставлять гарантии по обеспечению заявок и исполнению контрактов в рамках госзакупок. В списке 194 банка.

Сейчас госкомпании могут произвольно определять конкретные банки, которые могут выдавать банковские гарантии при проведении закупок.

Также законопроект предполагает введение единых требований к банковским гарантиям, которые используются для обеспечения заявок и исполнения договоров, а также к выдающим их банкам.

Банковские гарантии, выдаваемые субъектам МСП для обеспечения заявок или исполнения контрактов с госкомпаниями, должны будут включаться в единый реестр банковских гарантий, который ведется в рамках Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, следует из законопроекта.

Еще одно положение законопроекта даст правительству полномочия утверждать форму банковской гарантии, форму требования об осуществлении выплаты по гарантии и дополнительные требования к банковским гарантиям.

"Это сделает конкурентные закупки госкомпаний у субъектов МСП более прозрачными, - объяснил через пресс-службу глава Минфина Антон Силуанов. - Единая форма позволит избежать избыточных требований к банковским гарантиям, что в перспективе даст возможность перевести их в электронный вид и обеспечит автоматизацию проверки таких гарантий".

В Минфине раньше объясняли, что законопроект должен исключить ситуации, в которых заказчики самостоятельно определяют "узкий" "список таких банков, в том числе аффилированных с заказчиками".

Законопроект также вводит штрафы для банков, которые не выполняют свои обязательства по гарантиям. Это положение предусматривает, что за каждый день просрочки по выплате банковской гарантии банки будут платить заказчикам неустойку в размере 0,1% от суммы соответствующей банковской гарантии.

В 2019 году правительство увеличило долю закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего бизнеса с 18% до 20% от совокупного годового стоимостного объема договоров госкомпаний. Объем закупок госкомпаний у субъектов МСП за 9 месяцев 2020 года составил 2,7 трлн рублей, в 2019 году объемы закупок крупнейших госкомпаний у субъектов МСП превысили 3,7 трлн рублей.

Правительство одобрило законопроект в середине февраля. Представлять его в Думе будет замминистра финансов Алексей Лавров.

Минфин правительство Госдума Антон Силуанов Алексей Лавров

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