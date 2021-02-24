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Подписан закон об уголовной ответственности глав "дочек" подконтрольных государству компаний

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о включении руководителей дочерних организаций хозяйственных обществ, подконтрольных РФ и ее субъектам, в перечень должностных лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями, взяточничество и халатность.

Закон опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, при применении норм главы 30 УК РФ (преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления) должностными лицами будут считаться в том числе главы таких хозяйственных организаций, в которых РФ, ее субъект или муниципальное образование прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжается более чем половиной голосов или назначает более половины состава коллегиального органа управления организацией.

Глава 30 Уголовного кодекса РФ содержит санкции за такие преступления, как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285) и их превышение (ст. 286), нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1), получение и дачу взятки (ст. 290 и 291), служебный подлог (ст. 292), халатность (ст. 293) и другие.

Также принятые в Уголовный кодекс поправки отдельно включают в перечень ответственных должностных лиц глав акционерных обществ, в отношении которых используется специальное право ("золотая акция") на участие РФ, ее субъекта или муниципального образования.

Предыдущая редакция УК РФ предполагала привлечение к уголовной ответственности за должностные преступления лишь глав хозяйственных обществ, в которых РФ и ее субъекты напрямую имеют контрольный пакет акций.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в августе 2020 года.

Владимир Путин

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