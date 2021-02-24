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Матвиенко задумалась о возрождении традиций меценатства в России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать систему поощрения меценатства в России и возродить эти традциии. Она сказала это на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мне кажется, надо подумать над тем, как возродить традиции российского меценатства, чтобы у нас появились новые Демидовы, Морозовы, Третьяковы. Меценаты Российской империи основывали заводы, строили железные дороги, открывали музеи, школы, больницы, приюты, и государство всячески должно поощрять таких предпринимателей, и над такой системой поощрения тоже нужно думать", - заявила она.

По ее словам, в России меценатством занимаются отдельные такие представители бизнеса, но далеко не все.

"Мы вправе ожидать от бизнеса, особенно крупных компаний, социальной ответственности, участия в обустройстве своей страны и создании современных условий жизни для людей в городах их базирования", - считает спикер.

"Тем более на фоне усиливающейся русофобии на Западе бизнес все в большей степени осознает, что нас там особо не ждут, могут ввести в любой момент незаконные санкции, заблокировать счета, а то и просто отнять - дома, оно как-то надежнее. А с крупными компаниями - мне кажется, все-таки они должны быть ответственны, и многие из них именно таковыми являются - нужно работать штучно, индивидуально", - отметила Матвиенко.

Она сказала, что для этого бизнесу нужны мотивация, четкие гарантии вложенных инвестиций и неизменность правил игры "вдолгую".

Валентина Матвиенко Михаил Мишустин

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