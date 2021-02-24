Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия сталкивается с агрессивной политикой, направленной на сдерживание развития страны и постановку ее под внешний контроль, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сталкиваемся и с так называемой политикой сдерживания России. Речь здесь идет не о естественной для международных отношений конкуренции, а именно о последовательной и весьма агрессивной линии, направленной на то, чтобы сорвать наше развитие, затормозить его, создать проблемы по внешнему периметру, спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности, которые объединяют российское общество. В конечном итоге - ослабить Россию и поставить ее под внешний контроль", - сказал Путин, выступая на коллегии ФСБ РФ в среду.

Он отметил, что этот сценарий уже воплощен в жизнь в некоторых странах на постсоветском пространстве.