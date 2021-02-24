Президент поручил ФСБ защиту компаний РФ от нечистоплотной конкуренции на мировых рынках

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу защищать российский бизнес от преступных посягательств на внешних рынках.

"Прошу и впредь столь же оперативно вместе с другими профильными структурами вносить свой вклад в обеспечение устойчивости экономики и финансовой сферы страны, в рамках ваших полномочий продолжать поддержку и защиту российского бизнеса, наших компаний от преступных посягательств, от нечистоплотной конкуренции на глобальных рынках", - сказал Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ.

Такой же последовательной, по его словам, должна быть борьба с коррупцией в экономике и на всех уровнях власти. Президент особо обратил внимание сотрудников ФСБ на пресечение хищений и нецелевого использования бюджетных средств. В первую очередь, подчеркнул Путин, речь идет о средствах, выделяемых на строительство стратегических объектов, гособоронзаказ, госпрограммы и на борьбу с коронавирусом.