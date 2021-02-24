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ЧП с гибелью рабочего произошло на НТМК

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Следственный отдел СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели машиниста крана на "Нижнетагильском металлургическом комбинате" (НТМК, входит в Evraz).

"В ночь на 23 февраля на одном из промышленных предприятий Нижнего Тагила произошел инцидент, связанный с гибелью 33-летнего машиниста крана. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в кабине мостового крана, где находился рабочий, произошло возгорание. Он попытался потушить огонь и подогнать кабину крана к посадочной площадке, но это сделать не удалось, и мужчина выпрыгнул из охваченной огнем кабины. В результате он погиб.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент произошел на НТМК.

В пресс-службе завода агентству уточнили, что машинист крана без признаков жизни был обнаружен в конвертерном цехе НТМК после возгорания на грузоподъемном механизме. Там отметили, что на комбинате создана комиссия и ведется расследование.

НТМК производит около 800 профилеразмеров конструкционного проката из 150 марок стали. Крупносортный цех комбината выпускает сортовой и фасонный прокат, профили специального назначения и шары для помола руды в специальных мельницах. Всего в сортаменте подразделения более 50 наименований проката.

НТМК Нижний Тагил

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