Школьнику в Новосибирске сломали позвоночник из-за зубной пластинки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Жестокое избиение 12-летнего ребенка в Ленинском районе Новосибирска расследуют в рамках уголовного дела, сообщает СУ СКР по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а"ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 21 февраля у дома №111 по улице Широкая в Ленинском районе Новосибирска был избит 12-летний школьник.

Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и другие телесные повреждения.

По сообщениям местных СМИ, мальчика избили шестеро подростков после того, как он отказался снять пластину для выравнивания зубов. После этого школьника сбили с ног и начали избивать. Домой ребенку помогли добраться прохожие.