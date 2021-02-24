Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

Школьнику в Новосибирске сломали позвоночник из-за зубной пластинки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Жестокое избиение 12-летнего ребенка в Ленинском районе Новосибирска расследуют в рамках уголовного дела, сообщает СУ СКР по региону в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."а"ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 21 февраля у дома №111 по улице Широкая в Ленинском районе Новосибирска был избит 12-летний школьник.

Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностировали компрессионный перелом трех позвонков, ушиб грудной клетки и другие телесные повреждения.

По сообщениям местных СМИ, мальчика избили шестеро подростков после того, как он отказался снять пластину для выравнивания зубов. После этого школьника сбили с ног и начали избивать. Домой ребенку помогли добраться прохожие.

Новосибирск СКР

Новости

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

В корпусе МКС могут находиться сразу три трещины

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

"Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

Путин заявил о раскрытых в 2020 году сотрудниках и агентах спецслужб

В Думе предложили наказывать за клевету на ветеранов сроками до 5 лет

Умер второй пострадавший при вспышке пыли на Бийской ТЭЦ

Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами

Росреестр предложил решение проблемы регистрации участков рядом с аэропортами

Путин "весьма позитивно" оценил итоги встречи с Лукашенко 22 февраля

Космонавты обнаружили предположительное место утечки воздуха на МКС

Космонавты обнаружили предположительное место утечки воздуха на МКС

Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам

Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам

В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19

В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');