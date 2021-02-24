Стоянку древнего человека нашли на берегу Дона в Волгоградской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Волгоградские археологи на левом берегу Дона во Фроловском районе обнаружили стоянку человека каменного века. Об этом сообщается на сайте регионального центра по охране памятников истории и культуры.

"Указанный археологический памятник (предположительно стоянка древнего человека). (...) В результате обследования на площади около 9,5 тыс. кв. м было собрано порядка 30 единиц каменных орудий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди находок обнаружены нуклеусы, скребки, бифасиальные орудия, микролиты, отщепы. Их предварительный типологический анализ датирует памятник археологии периодом каменного века (мезолита-неолита).

На данный момент археологи уже передали необходимые документы для внесения памятника в реестр выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем провести полноценные научные исследования.