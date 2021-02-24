РФ выделит Киргизии 623 млн рублей на систему маркировки товаров

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Россия окажет безвозмездную техническую помощь Киргизии в создании системы маркировки товаров средствами идентификации, объем финансирования проекта с российской стороны составит 623 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, соответствующее межправительственное соглашение подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер - министр финансов и экономики Киргизии Улукбек Кармышаков.

Создание национального компонента информационной системы маркировки товаров в Киргизии планируется завершить в течение 18 месяцев. Исполнитель работ будет привлекаться Минпромторгом путем заключения государственного контракта (оператором системы маркировки в России является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – совместный проект USM Алишера Усманова, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого).

"Углубление межгосударственного сотрудничества в данной сфере призвано повысить не только прозрачность товарооборота при трансграничной торговле, но и оказать положительное влияние на обеспечение эффективного противодействия незаконному обороту промышленной продукции на внутренних рынках государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - отмечается в сообщении российского ведомства.

"У нас эта система работает достаточно успешно за счет того, что мы внедрили ее в отношении широкого спектра отраслей. Это означает дополнительные поступления налогов в бюджет, "чистоту" рынка и возможность для добросовестных производителей выходить со своей продукцией на рынок, не боясь конкуренции теневого сегмента. Для потребителей это – возможность приобретать качественный и безопасный для здоровья товар, а в перспективе – проверять любые товары на территории ЕАЭС в единой системе, вне зависимости от страны их происхождения", - прокомментировал подписание соглашения Мантуров, слова которого приведены в сообщении.

В Минпромторге напомнили, что в апреле 2019 г. премьер-министр Киргизии запросил у правительства РФ техническую помощь в создании системы маркировки товаров средствами идентификации. Российский кабмин дал поручения Минпромторгу и Минфину проработать вопрос оказания такой поддержки киргизской стороне на безвозмездной основе и подготовить проект соответствующего межправительственного соглашения. Проект был одобрен распоряжением правительства РФ от 14 декабря 2020 г.

Как сообщалось, в начале февраля этого года совет Евразийской экономической комиссии утвердил базовую модель системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. В ее отсутствие введение маркировки на товары в одной из стран союза создавало барьеры для доступа на ее рынок товаров из других государств ЕАЭС. Модель системы маркировки товаров устанавливает порядок и механизм взаимодействия между странами союза, которые ввели маркировку на своих территориях, и теми, которые этого не сделали.