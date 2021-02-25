В Саратове 424 тысячи человек остались в мороз без воды из-за аварии

Фото: Филипп Кочетков/ТАСС

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Саратове произошла авария на водопроводе, в результате без холодной и горячей воды в нескольких районах остались 2 726 домов, где живут около 424 000 человек, сообщили в областном управлении МЧС.

Там уточнили, что из-за морозов на водопроводе вышла из строя запорная арматура. Для замены задвижки на Водопроводном комплексе-3 компании ООО "Концессии водоснабжения Саратов" был перекрыт водовод с 9 утра (8 утра по Москве) и, ориентировочно, до 13:00.

Пострадали Заводской, Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский и Кировский районы, а также часть Волжского. В котельные воду обещали подвозить на машинах.

В Саратове сейчас 21 градус мороза. Днем ранее МЧС предупреждало, что в ночь на четверг по области возможны морозы до минус 35 градусов.

Из-за мороза мэрия Саратова снова решила отменить уроки у младших классов школ, с первого по шестой. По той же причине в регионе отменяли занятия 24 февраля, а также на прошлой неделе.