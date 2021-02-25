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СК проверит обстоятельства гибели рабочего на буровой "ЛУКОЙЛа" в ХМАО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа при подземном ремонте скважины "ЛУКОЙЛа" на кустовой площадке Имилорского месторождения произошел пожар, погиб рабочий, сообщила пресс-служба ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". По факту началась доследственная проверка, сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, это случилось 24 февраля утром. Во время работ по герметизации скважины произошел прорыв нефтепродуктов, которые загорелись. Погиб 46-летний старший оператор ремонтной бригады организации-подрядчика. Следователи уже назначили экспертизы, чтобы выяснить причины прорыва.

В пресс-службе ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" уточнили, что погиб сотрудник ООО "КРС-Евразия". Пожар потушили, ущерб окружающей среде не зафиксирован. В компании также выясняют причину случившегося.

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" - дочернее предприятие НК "ЛУКОЙЛ", является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли, осваивающих месторождения Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Более 50% нефти и газа "ЛУКОЙЛа" добывается этим западносибирским холдингом.

ХМАО СКР ЛУКОЙЛ КРС-Евразия Имилорское месторождение

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