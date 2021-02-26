Бывший чиновник из ЯНАО приговорен к реальному сроку за взятку внедорожником

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Тарко-Сале бывший чиновник администрации Пуровского района приговорен к восьми годам колонии и штрафу за получение взятки внедорожником, сообщили в управлении СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Судили бывшего замначальника департамента строительства, архитектуры и жилищной политики районной администрации.

Следствие и суд установили, что в августе 2013 года подсудимый получил от директора ООО "АльфаСтрой" Toyota Land Cruiser 150 Prado стоимостью 2 480 000 рублей. Директор просил скрыть, что его компания, получившая муниципальный заказ по завершению строительства учебного корпуска в селе Халясавэй, работы не доделала, а положенные 62 млн рублей получила. В СК считают, что чиновник знл, что работы полностью не выполнены, но скрыл это и подписал разрешение на ввод объекта.

Суд направил бывшего чиновника в колонию строгого режима и оштрафовал его на стоимость внедорожника - 2,48 млн рублей.

Уголовное преследование взяткодателя прекратили в связи с деятельным раскаянием и активной помощью следствию.