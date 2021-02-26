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Разрешения на полеты дронов в Подмосковье будут выдавать через портал госуслуг

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новую услугу по выдаче разрешений на полеты беспилотников над Подмосковьем планируют запустить на региональном портале госуслуг во втором квартале 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Скоро через портал госуслуг Московской области можно будет подать заявку на разрешение авиационных работ, парашютных прыжков, демополетов воздушных судов, беспилотников, подъема привязанных аэростатов над территорией муниципалитетов, посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах округов области, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации", - говорится в сообщении.

Срок рассмотрения заявки на предоставление новой услуги составит 11 дней. Ею смогут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

"Пилотные городские округа, где услуга будут запущена раньше всех, будут выбраны в I квартале 2021 года. Во II квартале планируется запустить услугу в промышленную эксплуатацию", - отметили в министерстве.

Подмосковье

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