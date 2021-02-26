У белгородца нашли в сауне несколько пулеметов и винтовок времен войны

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы обнаружили арсенал огнестрельного оружия и патронов у жителя Корочанского района Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

42-летний хозяин дома устроил в своей сауне тайник, где хранил пулеметы, винтовки и пистолеты.

"У подозреваемого изъяли 10 единиц оружия времен Великой Отечественной войны с внешними признаками реконструкции: пулемет системы Дегтярева образца 1927 года, три карабина "98k" (Маузер), две винтовки конструкции Мосина образца 1891/30 года, пистолет-пулемет образца 1941 года конструкции Шпагина, две самозарядные винтовки образца 1940 года конструкции Токарева и пистолет-пулемет МР", - уточняется в сообщении.

Оружие признано боевым и пригодным к стрельбе.

Помимо этого, правоохранители обнаружили в домовладении более 1,5 тыс. патронов, которые в настоящее время направлены на исследование.

За незаконное приобретение и хранение оружия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности.