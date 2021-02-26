Замглавы Азово-Черноморского филиала "Главрыбвода" пойдет под суд за "откаты"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Передано в суд уголовное дело заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов" (Главрыбвод) Олега Ишкова, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в пятницу.

Ишков обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщил сотрудник пресс-службы.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый потребовал от генерального директора подрядной организации "откат" в размере 10% от цены государственного контракта на расчистку водоема Васильчиков Ерик. Опасаясь препятствий в приемке работ, руководитель компании лично передал Ишкову 7 млн рублей.

Второй эпизод связан с получением в 2020 году "отката" в виде 20% от цены нового госконтракта на расчистку Соловьевского гирла, соединяющего Куликово-Курчанскую систему лиманов с морем. На этот раз руководитель коммерческой организации обратился с заявлением в ФСБ.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по краю, в марте 2020 года в ходе очередной встречи заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала "Главрыбвод" получил от заявителя 2 млн рублей и был задержан оперативниками УФСБ России по краю.

Санкция за указанные преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа в размере до 70-кратной суммы взятки, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.