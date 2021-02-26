Кадровика Балтфлота оштрафовали на 1,1 млн рублей за торговлю званиями

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Калининградской области военный суд оштрафовал офицера-кадровика Балтийского флота Андрея Огиренко за присвоение звания мичмана двум военнослужащим за взятку. Об этом сообщила пресс-служба военно-следственного управления Балтфлота.

Огиренко был начальником отделения кадров воинской части № 20963. По версии следствия, с 2017 года по 2019 год он при посредничестве старшего матроса Владимира Чепиля получил 120 тыс. рублей за незаконное повышение двух человек в части по службе с присвоением им звания "мичман".

Огиренко и Чепилю вменили получение значительной взятки за незаконные действия (ч.3 и ч.2 ст. 290) и посредничество при передачи взятки (ст. 291 УК).

Огиренко был оштрафован на 1,1 млн рублей, лишен звания "капитан 3 ранга". У него конфисковали деньги, которые он получил как взятку. Чепиля оштрафовали на 40 тыс. рублей.