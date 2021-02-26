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"Роскосмос" создаст в Калязине центр дистанционного зондирования Земли

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России утвердила проект реконструкции Центра дальней космической связи "Калязин" в Тверской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение Центра дальней космической связи "Калязин" для размещения зданий и сооружений, предназначенных для резервного хранения информации дистанционного зондирования Земли и продуктов ее обработки", - говорится в сообщении.

В частности, на территории Калязинской радиоастрономической обсерватории структуры "Роскосмоса" планируют создать Фонд данных дистанционного зондирования Земли и Единый банк геоданных. Доставлять информацию из космоса будут с использованием геопортальных технологий.

Также планируется построить одноэтажное здание резервного хранилища для будущего фонда и склад запчастей. Для энергоснабжения комплекса построят блочную электростанцию и трансформаторную подстанцию. Строительство будет вестись на участках перспективного развития обсерватории.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета и собственных средств застройщика АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института".

Росковсмос Калязин Тверская область

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