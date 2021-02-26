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Подозреваемую во взятке главу ростовского района отправили под домашний арест

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Суд отправил под домашний арест главу администрации Куйбышевского района Ростовской области Наталью Мирющенко, подозреваемую в коррупции, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что руководитель администрации Куйбышевского района Ростовской области задержана по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы глава района получила от представителя коммерческой организации, выигравшей конкурс на выполнение строительных работ, взятку на сумму около 2,7 млн рублей за действия, связанные с исполнением муниципального контракта.

Ростовская область

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