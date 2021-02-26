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Умер главный редактор издательства "Молодая Гвардия" Андрей Петров

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Издательство "Молодая Гвардия" сообщило о смерти своего главного редактора Андрея Петрова. Ему был 61 год. Он руководил издательством с 1996 года.

Петров умер 25 февраля после тяжелой болезни, говорится в сообщении на сайте издательства.

Петров родился 22 марта 1959 года в подмосковной Лобне, окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, затем работал учителем истории и обществоведения в московской средней школе № 874.

Петров начал сотрудничать с "Молодой гвардией" внештатно. В 1989 году он стал сотрудником редакции историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ, через несколько лет стал заведующим редакцией серии "ЖЗЛ", а в 1996 году был назначен главным редактором издательства.

В издательстве отмечают, что, несмотря на непростые для книгоиздания условия, при Петрове в серии "ЖЗЛ" вышло больше книг, чем за всю ее предыдущую столетнюю историю. "С его поистине легкой руки у "Молодой гвардии" появилось множество новых серий ("Живая история: Повседневная жизнь человечества", "Близкое прошлое", библиотека лирической поэзии "Золотой жираф", "Проза века", "Россия и мир"), новых авторов, новых друзей", - говорится в сообщении.

Петров признавался лучшим главным редактором года на всероссийском конкурсе "Человек книги", был награжден многочисленными медалями и знаками отличия федеральных органов и общественных организаций. В 2007 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ".

1хх ав

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Молодая Гвардия ЖЗЛ Андрей Петров

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