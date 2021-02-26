Неопытный водитель устроил ДТП в Астрахани с семью пострадавшими

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек получили травмы в Астрахани в дорожной аварии, которую устроил неопытный водитель, сообщает управление МВД РФ по Астраханской области в пятницу.

ДТП случилось накануне в 23:40 (22:40 мск) на Новом мосту через реку Волга. 18-летний водитель "Лады" не удержал машину на заснеженной дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Chevrolet Lacetti.

"Предполагаемый виновник аварии, получивший права пять дней назад, а также двое молодых людей и девушка, находившиеся в салоне его машины, получили черепно-мозговые травмы и ушибы", - говорится в сообщении.

У астраханца, управлявшего Chevrolet, и двух его пассажирок диагностированы аналогичные травмы. Четверо пострадавших после оказания необходимой помощи отпущены из больницы домой, троим понадобилась госпитализация.