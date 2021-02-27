Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, поблагодарив их за готовность действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира в интересах РФ.

Путин отметил в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля, что у России, "у наших Вооруженных сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности".

"Вы не раз доказывали это, когда побеждали "не числом, а уменьем", наносили разящие удары по террористам, рисковали собой, чтобы защитить мирных граждан. Вы всегда в постоянной боевой готовности, и уверен, что достойно решите любую, даже самую сложную боевую задачу", - подчеркнул Путин в поздравлении.

Ежегодно, 27 февраля, начиная с 2015 года, в России отмечается День сил специальных операций.