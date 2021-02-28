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На завершение реконструкции центра хирургии им. Петровского выделят 6 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении более 5,9 млрд рублей на завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского. Об этом сообщила воскресенье пресс-служба правительства.

Реконструкция здания, которое находится в Центральном округе Москвы, началась в 2012 году. Однако через четыре года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования и необходимости доработки проекта.

Заключительный этап реконструкции продлится до 2023 года. За это время планируется закончить ремонт в корпусе "В" - обновить устаревший проект, завершить строительные работы, смонтировать инженерные системы, закупить новое оборудование. Параллельно с этим будет идти реконструкция корпуса "Д". После завершения ремонта здесь будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе в области микро- и нейрохирургии.

РНЦХ - одно из крупнейших медицинских учреждений хирургического профиля в России. В его состав входят отделения кардиохирургии, трансфузиологии и лабораторных технологий, реконструктивной хирургии, анестезиологии и реанимации, трансплантологии. В центре ведутся научные исследования и разработки, применяются новейшие медицинские технологии.

Москва РНЦХ

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